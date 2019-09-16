"Сибур" закрыл книгу размещения еврооблигаций на $500 млн

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. ПАО "Сибур холдинг" завершил размещение пятилетних еврооблигаций объемом $500 млн. Ставка купона составила 3,45%, сообщила пресс-служба Газпромбанка.

"16 сентября ПАО "Сибур Холдинг" разместило долларовые еврооблигации объемом USD 500 млн на срок пять лет", - отмечается в сообщении банка.

Отмечается, что книга заявок была открыта с ориентиром по доходности в районе 3,75% на пять лет. Финальная книга заявок была закрыта по ставке 3,45%. В финальной книге объемом $1 млрд было зафиксировано 86 инвесторских заявок.

Российские инвесторы купили 41% выпуска, инвесторы из континентальной Европы - 26%, инвесторы из Азии, Ближнего Востока и Северной Африки - 15%, из Великобритании - 11%, из США - 7%. На управляющие компании и фонды пришлось 51% выпуска, на банки и частные банки - 49%.

Организаторами выпуска выступили Газпромбанк, Goldman Sachs, J.P. Morgan и "Сбербанк КИБ".