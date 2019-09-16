Российский МС-21 впервые покажут за рубежом

СТАМБУЛ, 17 сентября. /ТАСС/. Российские гражданские самолеты МС-21, Sukhoi SuperJet 100, Бе-200 и истребитель Су-35 примут участие в технологическом фестивале "Технофест", который открывается во вторник в стамбульском аэропорту имени Ататюрка.

Для еще разрабатываемого самолета МС-21 (его сертификация в РФ намечена на 2020 год) это первая демонстрация на зарубежном рынке. Самолет накануне прибыл в аэропорт имени Ататюрка. Первый полет самолета состоялся в 2017 году, первая публичная демонстрация - в начале сентября в рамках московского авиасалона МАКС-2019. Сейчас три самолета МС-21 проходят летные испытания, еще четыре - стендовые.

Планируется, что поставки МС-21 начнутся во второй половине 2021 года (крупнейший заказчик - "Аэрофлот", заключивший твердый контракт на поставку 50 самолетов).

Как сообщили ТАСС в пресс-службе разработчика самолета "Корпорации "Иркут", МС-21 примет участие в летной программе "Технофеста". Также делегация "Иркута" планирует провести несколько презентаций самолета иностранным делегациям. Потенциальные заказчики смогут подняться на борт и посмотреть его интерьер.

В летной программе мероприятия также примет участие SSJ-100, сообщали ТАСС ранее в пресс-службе "Гражданских самолетов Сухого". На выставке будет представлен самолет с серийным номером 95120, который ранее три года эксплуатировался европейскими перевозчиками.

Как заявляли в пресс-службе ГСС, идея показать именно этот борт "заключается в том, чтобы показать реальную, сертифицированную по европейским правилам, рабочую машину, а не рафинированный самолет-демонстратор". Также в ГСС видят потенциал в турецком рынке и планируют провести серию презентаций потенциальным заказчикам.

О "Технофесте"

"Технофест" продлится до 22 сентября, ожидается, что его посетят около 1 млн человек.

В начале сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе своего визита в Россию посетил авиасалон МАКС-2019 и обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным совместное производство российской авиатехники. Также Путин и Эрдоган осмотрели истребитель Су-35С и МС-21. Эрдоган позже заявил, что не исключает возможность покупки российских истребителей Су-35 и Су-57 вместо американских самолетов F-35.