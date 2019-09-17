Суд отложил рассмотрение иска об отмене допэмиссии банка "Восточный" на 3 октября

БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 сентября. /ТАСС/. Арбитражный суд Амурской области во вторник отложил рассмотрение искового заявления компании "Финвижн холдингс" к банку "Восточный" о признании недействительными решений совета директоров о допэмиссии на 3 октября.

"Суд протокольно откладывает судебное разбирательство на 3 октября", - сказал судья.

С ходатайством отложить заседание выступил истец в связи с необходимостью ознакомиться с экспертами, предоставленными третьим лицом - Evison Holdings - для проведения оценочной экспертизы стоимости акций.

Ранее "Финвижн холдингс" подал иск к "Восточному" с требованием признать недействительными решения совета директоров банка о дополнительном выпуске 500 млрд акций стоимостью по 1 копейке за бумагу. 5 июня Арбитражный суд Амурской области по иску компании "Финвижн холдингс" Артема Аветисяна наложил запрет на проведение допэмиссии акций "Восточного" на 5 млрд рублей.

Спор вокруг "Восточного"

Арбитражный суд Амурской области 17 мая обязал Evison Holdings (принадлежит фонду Baring Vostok, владеет 52% банка "Восточный") исполнить колл-опцион и продать 9,99% акций кредитной организации компании "Финвижн холдингс" (владеет 32% акций банка). Бенефициаром последней является Аветисян, владевший "Юниаструм банком", который объединился с "Восточным" в 2017 году.

Основатель владеющего Evison Holdings фонда Baring Vostok Майкл Калви является основным фигурантом дела о хищении у "Восточного" 2,5 млрд рублей, возбужденного в феврале 2019 года.