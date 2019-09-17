"Ъ": в России могут запретить продажу алкоголя в небольших помещениях жилых домов

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ подготовило "концептуально" положительный отзыв на законопроект депутатов "Единой России", предусматривающий запрет торговли алкоголем барам, ресторанам и кафе, расположенным в помещениях жилых домов площадью менее 20 кв. м. Об этом во вторник сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на копию отзыва, подписанного вице-премьером Константином Чуйченко.

"Население негативно относится к размещению кафе и баров в зонах жилой застройки, а из-за частых нарушений порядка на прилегающих к домам территориях, во дворах и детских площадках, поступают многочисленные жалобы", - сообщает издание со ссылкой на авторов инициативы.

В кабмине отметили, что ограничение по площади зала обслуживания посетителей может отрицательно сказаться на добросовестных предпринимателях, а также привести к закрытию заведений и снижению уровня конкуренции. Однако правительство, как сообщает газета, "концептуально" поддерживает инициативу при условии ее доработки ко второму чтению в Госдуме.

В пресс-службе правительства "Коммерсанту" подтвердили направление отзыва в Госдуму. Законопроект, по сведениям издания, планирует 18 сентября рассмотреть комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.