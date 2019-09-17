Мантуров считает, что санкции помогли России стать более конкурентоспособной

ВАРНА, 17 сентября. /ТАСС/. Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров считает, что западные санкции помогли России сделать качественный рывок в различных отраслях промышленности. Такую точку зрения он высказал в интервью болгарской газете "Труд" перед началом пленарного заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которое проходит в Варне.

"Мы неоднократно говорили, что санкционная политика контрпродуктивна и не способствует развитию международной торговли. Интересно, что вред причиняют не только собственно рестрикции - это лишь вершина "айсберга". Не так давно наши партнеры на Западе даже ввели специальный термин - self-sanctioning ("санкции против самих себя" - прим. ТАСС). Страхи и мифы о России, о возможных последствиях работы с нашей страной и прочие домыслы иногда оказывают даже более негативное воздействие, чем санкционные акты Брюсселя и Вашингтона, - отметил министр. - Вместе с тем Россия в какой-то мере и благодаря санкциям получила историческую возможность обеспечить качественный рывок во многих отраслях промышленности. А это, в свою очередь, сделало нашу продукцию более конкурентоспособной на мировом рынке, в том числе и на рынке Болгарии".