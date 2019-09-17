"Система" запускает программу buyback сроком до 29 февраля 2020 года

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. АФК "Система" запускает с 17 сентября 2019 года до 29 февраля 2020 года программу обратного выкупа акций (buyback) объемом до 3 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании.

"Программа предполагает выкуп 100% дочерней компанией АФК "Система" акций на сумму до 3 млрд руб. Максимальное количество акций, выкупленных в рамках реализации программы, не превысит 300 млн. Программа будет проводиться до 29 февраля 2020 года или до достижения вышеуказанного максимального количества акций или суммы средств, выделенной на программу, в зависимости от того, какое событие наступит первым", - отметили в компании.

Выкупленные акции будут использоваться АФК "Система" для общих корпоративных целей, включая программу мотивации менеджмента. Выкуп акций не будет проводиться в США, а также может продолжаться как в "открытый", так и "закрытый" периоды для АФК "Система" (периоды, когда инсайдеры могут и не могут проводить операции с акциями).

В пресс-службе АФК "Система" также пояснили ТАСС, что выкуп акций будет производиться дочерней компанией "Система Финанс", для этого будут использованы собственные средства АФК. При этом увеличения долговой нагрузки не планируется, поскольку "снижение долга - один из приоритетов корпорации", отметили в пресс-службе.

"За год корпорация продемонстрировала сильные операционные и финансовые результаты, что было позитивно воспринято рынком и отразилось в росте стоимости акций. Это создает предпосылки для реализации программы поощрения менеджмента, которой в прошлом году не было. Поэтому возникла потребность в приобретении акций с рынка", - добавили в компании.

Рост акций

На фоне сообщений о программе обратного выкупа обыкновенные акции АФК "Система" подорожали в начале торгов Московской биржи на 7% к уровню закрытия предыдущей сессии, до 13,322 рубля за бумагу. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

При этом в пике цена акций росла на 9,6% и достигала 13,646 руб. за бумагу. По состоянию на 10:22 мск, акции компании торгуются на уровне 13,607 руб. (+9,3%).

"Программа предполагает выкуп 100% дочерней компанией АФК "Система" акций на сумму до 3 млрд руб. Максимальное количество акций, выкупленных в рамках реализации программы, не превысит 300 млн. Программа будет проводиться до 29 февраля 2020 года или до достижения вышеуказанного максимального количества акций или суммы средств, выделенной на программу, в зависимости от того, какое событие наступит первым", - отметили в компании.