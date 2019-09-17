Ростех готовит документы для регистрации вакцины от ротавируса

ГЕЛЕНДЖИК, 17 сентября. /ТАСС/. Ростех завершил клинические исследования вакцины для профилактики ротавируса и готовит документы для ее регистрации. Об этом порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является агентство ТАСС, сообщили во вторник в пресс-службе компании.

Ожидается, что после получения регистрации в 2020 году, вакцина в течение полутора лет выйдет на российский рынок.

"Создание отечественной ротавирусной вакцины - один из наиболее значимых проектов Ростеха в области локализации фармацевтических технологий <...> Необходимый объем поставок препарата для профилактики ротавируса оценивается на уровне 4,5 млн доз в год", - приводят в сообщении слова главы Ростеха Сергея Чемезова. По информации пресс-службы, в ближайшее время госкорпорация рассчитывает передать в Минздрав пакет документов для регистрации вакцины.

Глава госкорпорации отметил, что Ростех создает вакцину в партнерстве с одной из крупнейших мировых биотехнологических компаний Serum Institute of India. Международное партнерство, по словам Чемезова, позволяет сократить сроки разработки и вывода новых препаратов на рынок.

Особенность новой вакцины в том, что она содержит одновременно пять серотипов ротавируса, что соответствует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Пятивалентный состав обеспечит защиту от 93,8% разновидностей заболевания.

Конференция по биомедицинским технологиям "Биотехмед" проходит в Геленджике 16-17 сентября при поддержке Министерства здравоохранения РФ и Министерства промышленности и торговли РФ. Ее участники обсуждают актуальные вопросы стратегии развития государства в сфере биомедицинских технологий, в частности, в рамках реализации нацпроекта "Здравоохранение". Отдельное внимание уделено развитию цифрового контура здравоохранения, экспорту медицинских изделий, вопросам ядерной медицины, биомедицинских клеточных продуктов и генетики.