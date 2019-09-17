Комитет Думы рассмотрит законопроект об электронном заявлении на отпуск не раньше октября

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов планирует рассмотреть законопроект об электронном документообороте с работодателем, который в том числе предусматривает возможность подачи заявления на отпуск в электронном виде, не раньше октября. Об этом во вторник ТАСС сообщил глава комитета Ярослав Нилов.

Ранее СМИ сообщили о том, что с 1 октября у россиян якобы появится возможность подавать работодателю заявление на отпуск и заключать трудовой договор в электронном виде.

Законопроект об электронном документообороте был внесен в Госдуму еще в июне.

"Проект закона [находится] в комитете, отзывы собираем, комитет еще даже не рассматривал. Ничего нового с 1 октября не будет в вопросе направления заявления на отпуск", - заверил Нилов. По его словам, пока сложно говорить о перспективах принятия документа. "На него поступили отрицательные отзывы, очень много замечаний", - уточнил он.

Первый заместитель председателя комитета Михаил Тарасенко в свою очередь указал на возможные риски принятия законопроекта. "Если трудовые книжки еще можно дублировать, то электронный трудовой договор, если он будет заключен только лишь в электронном виде, представляется, вызовет очень много проблем, особенно [в отношениях] между недобросовестными работодателями и не умеющими себя защищать работниками", - считает парламентарий.

"Эксперты над ним [законопроектом] работают, но на заседание комитета мы пока не готовы его выносить", - резюмировал Тарасенко.