Путин 18 сентября обсудит реализацию стратегии АСИ на заседании набсовета агентства

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 18 сентября проведет заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ).

"Будут рассмотрены первые итоги реализации новой стратегии АСИ на 2019-2021 годы, в том числе создание цифровой платформы для работы с обращениями предпринимателей и платформы для обмена лучшими практиками социально-экономического развития", - сообщили в пресс-службе Кремля. Там напомнили, что поручения о разработке соответствующих проектов были даны главой государства по итогам Петербургского международного экономического форума и Послания президента РФ Федеральному Собранию.

Также на заседании планируется обсудить ряд новых инициатив АСИ, связанных, в частности, с продвижением лучших российских проектов и практик за рубежом. Перед заседанием наблюдательного совета Владимир Путин осмотрит выставку проектов, реализуемых АСИ.