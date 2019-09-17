В Петербурге представили первый в России электрический пассажирский катамаран

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 сентября. /ТАСС/. Первый отечественный электрический катамаран Ecovolt представили во вторник на выставке "Нева-2019". Судно предназначено для речных туристических прогулок и разработано НПК "Морсвязьавтоматика".

"Разработано несколько моделей электрических катамаранов. Судно Ecovolt, рассчитанное на речные туристические прогулки, а также более вместительный и мощный катамаран для сообщения по рекам и озерам. Этими моделями планируется заменить "Метеоры", следующие в Кронштадт и Петергоф", - рассказал ТАСС инженер компании "Морсвязьавтоматика" Андрей Богданов.

Судно функционирует за счет системы электродвижения, работающей на общей шине постоянного тока, источником энергии выступают высокоэнергетические батарейные накопители. Длительность хода судов между зарядками составляет до 10 часов, модели имеют сборно-разборную конструкцию. По словам представителя организации, завершить сертификацию моделей для их коммерческой эксплуатации планируется в течение 2019 года.

Международная выставка и конференция по гражданскому судостроению, судоходству, деятельности портов, освоению океана и шельфа "Нева-2019" проходит в Санкт-Петербурге 17-20 сентября с участием членов городского правительства, а также представителей Министерства транспорта РФ, Министерства промышленности и торговли РФ.