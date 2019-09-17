Власти Ставрополья предложили создать госпрограмму модернизации санаториев

КИСЛОВОДСК, 17 сентября. /ТАСС/. Власти Ставрополья предложили создать государственную программу компенсации банковских ставок и затрат на капитальные вложения для модернизации санаториев, сообщил во вторник губернатор Владимир Владимиров.

"Мы сейчас говорим о санатории имени Орджоникидзе, а у нас таких санаториев 71 по всем Кавказским Минеральным Водам, и они все требуют реконструкции. При сегодняшней конъюнктуре они не могут выдерживать с современными санаториями конкуренцию. Очень бы хотелось, чтобы сегодня на государственном уровне появилась программа, она сегодня в зачатках в Ростуризме есть, связанная с компенсацией затрат на банковское финансирование", - сказал он на выездном заседании рабочей группы Совета Федерации по взаимодействию с федеральными органами исполнительной власти и органами власти Ставропольского края по вопросам комплексного развития Кисловодска.

Владимиров отметил, что программа для здравниц может работать по аналогии с таким же механизмом для поддержки аграриев, но с другими сроками. "Не обязательно давать деньги на два года. Давать деньги хотя бы на восемь лет", - добавил глава Ставрополья.

Кавказские Минеральные Воды включают в себя несколько городов-курортов - Ессентуки, Железноводск, Пятигорск и Кисловодск. Расстояние между городами составляет от 19 до 39 км.