Россия и Китай обсуждают проект запуска спутников для предоставления доступа в интернет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 сентября. /ТАСС/. Россия и КНР обсуждают проект запуска низкоорбитальной группировки спутников для предоставления доступа в интернет. Об этом журналистам сообщил по итогам переговоров глав правительств РФ и КНР вице-премьер Максим Акимов.

"Интересный проект у нас намечается по низкоорбитальной спутниковой группировке для раздачи высокоскоростного интернета, мы приступили к проработке этого проекта", - сказал он.

Акимов напомнил, что стороны уже до конца этого года подпишут конкретное соглашение по точкам размещения станций навигационных систем ГЛОНАСС и Beidou.

Он отметил, что в ходе переговоров также обсуждалась тематика развития транспортной инфраструктуры.

"Приморье - 1 и Приморье - 2 [проекты международных транспортных коридоров] по-прежнему [обсуждаются], в том числе движение по этим коридорам транспортных средств в автономном режиме, в качестве пилота", - добавил чиновник.

По словам Акимова, на переговорах обсуждались вопросы участия китайских компаний в развитии логистических центров и маршрутов в рамках проекта Северного морского пути. "И в целом [обсуждали] повестку бесшовного движения грузов и расширения сотрудничества наших таможенных служб по проекту так называемого зеленого коридора - по предварительному уведомлению и формированию списка добросовестных участников внешнеэкономической деятельности с российской и китайской стороны", - сказал вице-премьер.

Он отметил, что также рассматривались вопросы сотрудничества в сфере сельского хозяйства. "Мы продолжаем работу по полному открытию для всех регионов РФ рынка по зерновым [в Китае]. Обсудили снятие некоторых ограничений для китайских поставщиков по косточковым культурам в ближайшее время", - заключил Акимов.