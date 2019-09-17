КРДВ собирает пул банков для работы с резидентами преференциальных режимов в ДФО

ТАСС, 17 сентября. Корпорация развития Дальнего Востока формирует список аккредитованных банков, страховых и консалтинговых компаний, которые будут взаимодействовать с инвесторами. Об этом сообщил в интервью ТАСС генеральный директор корпорации Аслан Канукоев.

"Если говорить о расширении взаимодействия с финансово-кредитными учреждениями, страховыми и консалтинговыми компаниями, корпорация отобрала и аккредитовала учреждения, которые будут работать с инвесторами. Одиннадцать соглашений мы подписали на ВЭФ, еще пять - в последние дни. В числе банков как федеральные, так и сильные региональные учреждения", - сказал он.

Канукоев отметил, что аккредитованные компании смогут оказывать резидентам финансовые, бухгалтерские, страховые услуги. По его словам, работа с аккредитованными компаниями будет не обязательным, а дополнительным сервисом для резидентов, позволит обеспечить конкурентность и прозрачность процедур.

ТОР - территория с особым правовым режимом ведения бизнеса, где предусмотрены льготные налоговые условия, упрощенные административные процедуры. На сегодняшний день на Дальнем Востоке создано 20 таких территорий. Свободный порт Владивосток - экономическая зона с облегченным налоговым и таможенным режимом, в нее, помимо ряда муниципальных округов Приморья, вошли Ванинский и Советско-Гаванский муниципальные районы в Хабаровском крае, Корсаковский городской округ и Углегорский район на Сахалине, городской округ Петропавловск-Камчатский и городской округ Певек на Камчатке и на Чукотке соответственно.

КРДВ является управляющей компанией для свободного порта Владивосток и 20 территорий опережающего развития в регионах Дальнего Востока.