Глава Приморья попросил выделить 370 млн рублей на восстановление сельского хозяйства

ТАСС, 17 сентября. Глава Приморского края Олег Кожемяко обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой выделить из федерального бюджета 370 млн рублей на компенсацию ущерба сельхозпроизводителям региона.

"Просим вашей поддержки по компенсации ущерба сельхозпроизводителям на сумму 370 млн рублей, 75% из которых не застраховали свои посевы, потому как в течение последних пяти лет подвергаются затоплению, и страховые компании уклоняются от предоставления таких услуг. Просим компенсировать хотя бы 50% затраченных ими средств для подготовки к следующим весенним полевым работам с условием последующей стопроцентной страховки", - сказал он на совещании в режиме телемоста по теме ликвидации последствий паводков на Дальнем Востоке.

Кожемяко отметил, что за счет краевого и местных бюджетов на аварийно-восстановительные работы и выплаты гражданам уже направлено 502 млн рублей. Глава региона также попросил выделить из федерального бюджета 207 млн рублей на восстановление дорожно-транспортной инфраструктуры. Он пояснил, что необходимые для выделения средств документы будут представлены в федеральные органы власти до 23 сентября.

"Не затягивайте", - ответил ему президент.

В июле и августе 2019 года обильные дожди вызвали мощный паводок в Амурской и Еврейской автономной областях, Приморском и Хабаровском краях. В зоне наводнения оказалось свыше 100 населенных пунктов, тысячи людей потеряли урожай или оказались в затопленных домах.

В Приморском крае все еще действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера, введенный в конце августа из-за сильных дождей. По информации Приморского гидрометцентра, в августе в регионе выпало свыше трех месячных норм осадков. В зоне паводка оказалось 15 муниципальных районов, 43 населенных пункта, более 10 тыс. человек. В пострадавших районах до сих пор идут аварийно-восстановительные работы.