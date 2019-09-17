МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Совкомфлот сменит генерального директора, сообщил ТАСС представитель вице-премьера Максима Акимова.

"Вице-премьер утвердил директиву Росимуществу по осуществлению полномочий внеочередного общего собрания акционеров ПАО Совкомфлот обеспечить принятие решений о досрочном прекращении полномочий гендиректора С. О. Франка и назначении на указанную должность И. В. Тонковидова. Ожидается, что в ближайшее время замглавы правительства утвердит директивы по переизбранию состава совета директоров и последующего избрания председателем СД СКФ С. О. Франка", - сказал представитель Акимова.

Сергей Франк занимал должность генерального директора "Совкомфлота" на протяжении последних 15 лет, Игорь Тонковидов является его заместителем и главным инженером компании.

"Совкомфлот" - крупнейшая судоходная компания России, одна из ведущих в мире компаний по морской транспортировке углеводородов, а также обслуживанию шельфовой разведки и добычи нефти и газа. Собственный и зафрахтованный флот включает 146 судов общим дедвейтом свыше 12,8 млн тонн. Более 80 судов обладает ледовым классом.