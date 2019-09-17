Трамп заявил, что не видит необходимости использования нефтяного резерва США

ВАШИНГТОН, 17 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не видит необходимости распечатывания стратегических нефтяных резервов США, невзирая на сокращение объемов поставок углеводородного сырья на мировые рынки Саудовской Аравией.

"Не думаю, что мне необходимо это делать, но я готов это сделать", - заявил глава государства, беседуя во вторник с журналистами пресс-пула Белого дома в ходе поездки по штату Калифорния.

Его просили уточнить, принял ли он решение об использовании нефти из стратегического резерва США. "Я не считаю, что мне необходимо [отдавать распоряжение использовать топливо из стратегических резервов]. Однако если мы захотим использовать стратегические нефтяные резервы, то я их открою", - отметил он.