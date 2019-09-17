Французские банки и страховые компании инвестируют €5 млрд в новые технологии

ПАРИЖ, 18 сентября. /ТАСС/. Банки и страховые компании Франции инвестируют за три года €5 млрд в компании, разрабатывающие новые технологии. Об этом сообщил во вторник президент страны Эмманюэль Макрон. Он выступал в Елисейском дворце на встрече, посвященной созданию благоприятных условий для развития французских передовых технологий молодыми компаниями.

По словам президента, правительство надеется, что к 2025 году в стране 25 стартап-компаний в сфере разработки передовых технологий, в настоящее время еще не котирующиеся на бирже, будут располагать благодаря принимаемым мерам общей капитализацией в размере €1 млрд.

Макрон при этом подчеркнул, что важнейшей целью этой "ведущейся битвы является обеспечение суверенитета Франции". "Если нам не удастся создать компании - подлинные чемпионы в новых областях, таких как цифровая сфера и искусственный интеллект, наши решения не будут суверенны. Нам их будут диктовать другие страны", - заявил он.

"Нам нужны такие инвесторы, которые готовы пойти на еще большие риски. Это станет продолжением тех усилий, которые мы предпринимаем в течение последних лет с тем, чтобы создать благоприятную инвестиционную среду ", - отметил Макрон.

Он уточнил, что из €5 млрд, обещанных крупными французскими инвесторами, €2 млрд будут направлены в фонды, которые уже выделяют десятки миллионов евро стартап-компаниям, стремительно развивающимся и доказавшим свое умение добиваться результатов. Еще €3 млрд будут вложены в фонды, осуществляющие через биржу инвестиции в сферу новых технологий. При этом французские власти надеются, что иностранные инвестиции позволят вдвое увеличить данный объемы финансирования.