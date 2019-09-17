Росатом и Уганда изучат целесообразность строительства Центра ядерной науки в этой стране

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Россия и Уганда в рамках 63-й Генеральной конференции МАГАТЭ в Вене подписали межправсоглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях. Об этом говорится в сообщении Росатома.

"Есть договоренность, что уже в ближайшее время стороны обменяются визитами профильных специалистов и создадут группы по конкретным направлениям, в том числе для проработки такого комплексного и перспективного направления как сооружение в Уганде Центра ядерной науки и технологий на базе исследовательского реактора российского дизайна", - говорится в сообщении.

Отмечается, что соглашение отвечает всем современным требованиям, предъявляемым к такого рода документам и закладывает основу для практического сотрудничества между Россией и Угандой в области мирного использования атомной энергии в мирных целях.

В частности, подразумевает совместную работу по таким направлениям, как создание инфраструктуры для ядерной энергетики, производство радиоизотопов для использования в промышленности, медицине, сельском хозяйстве, а также обучение и переподготовка кадров.