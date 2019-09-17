Россия продолжает сокращать вложения в американские госбумаги

ВАШИНГТОН, 17 сентября. /ТАСС/. Россия в июле 2019 года сократила объем вложений в американские государственные бумаги до $8,5 млрд, следует из опубликованных во вторник материалов Минфина США.

При этом в июле на долю долгосрочных облигаций пришлось $6,2 млрд, а краткосрочных - $2,2 млрд. В апреле Россия сократила объем вложений в американские государственные бумаги до $12,136 млрд.

Россия начала резко сокращать вложения в американский госдолг весной 2018 года. Так, в апреле прошлого года вложения сократились с $96 млрд до $48,7 млрд, и затем в мае до $14,9 млрд.

Крупнейшими держателями госбумаг США второй месяц подряд продолжает оставаться Япония с $1,13 трлн. Второе место занимает лидировавший продолжительное время Китай с $1,11 трлн.