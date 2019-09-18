ЦБ выявил 70 псевдолизинговых мошеннических компаний в России

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Банк России за последние пару лет зафиксировал более 200 жалоб россиян на мошеннические схемы возвратного лизинга. В ходе проведенных проверок регулятор выявил в России 70 псевдолизинговых компаний, осуществляющих мошенническую деятельность. Об этом сообщил на пресс-конференции в ТАСС директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях.

"Эта проблема сейчас является одной из наиболее актуальных и социально значимых в сфере финансового рынка для защиты прав потребителей финансовых услуг. К нам регулярно поступают жалобы. За последние пару лет - это более 200 жалоб на подобные организации <...> В результате проверок, которые мы проводили, мы выявили 70 компаний, даже групп компаний, которые осуществляют такую деятельность на территории всей страны", - сказал он.

Как отметил глава департамента ЦБ, подобная псевдолизинговая деятельность направлена исключительно на создание условий для нарушения клиентом положений заключенного договора, в следствие чего человек теряет имущество.

При этом Лях добавил, что реальное количество жертв мошеннических лизинговых схем выше, чем число поступивших в ЦБ жалоб, потому что не все граждане понимают, куда можно обратиться для решения подобной проблемы.

Возвратный лизинг - схема кредитования под залог автомобиля. После многочисленных коллективных жалоб в госорганы на введение в заблуждение при оформлении договоров возвратного лизинга Генеральная прокуратура при участии Росфинмониторинга и Банка России должна до 1 октября 2019 года проверить схему обратного лизинга автомобилей для физических лиц и при необходимости подготовить предложения по повышению уровня правовой защищенности граждан.