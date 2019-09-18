Госдума одобрила во II чтении ряд норм основных направлений налоговой политики

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении поправки в Налоговый кодекс, направленные на реализацию отдельных положений основных направлений налоговой политики. Документ, внесенный правительством, подготовлен в целях реализации отдельных положений послания президента РФ Федеральному Собранию и основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики РФ на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

Законопроект упрощает подачу документов в налоговые органы - он предоставляет гражданам право подавать в ФНС и получать от налоговой службы декларации, информацию о налоговых льготах и иные документы через многофункциональные центры. Кроме того, налог на доходы физических лиц (НДФЛ) предлагается включить в единый налоговый платеж, который граждане РФ могут перечислять в бюджет одним платежным поручением. Сейчас в него входят налог на имущество физлиц, а также транспортный и земельный налоги. Налогоплательщик сможет подавать заявления о возврате излишне удержанных или уплаченных налогов независимо от временных ограничений - сейчас заявление можно подать в течение трех лет с момента уплаты налога.

Также проект закона предусматривает возможность предоставления в налоговые органы заявлений о постановке на учет иностранных кредитных организаций и прилагаемых к ним документов для открытия корреспондентских счетов в российских банках.

Изменения по налогу на прибыль и взносам

Изменения коснутся уплаты подоходного налога и налога и прибыль. Для граждан отменяется обязанность декларирования доходов от продажи ценных бумаг и введения налогового агентирования, для адвокатов - обязанность документального подтверждения приостановления статуса адвоката в целях освобождения от уплаты страховых взносов за соответствующий период.

Для региональных или муниципальных музеев, театров и библиотек устанавливается нулевая ставка налога на прибыль организаций. На постоянной основе продлено действие такой ставки для организаций, осуществляющих образовательную и (или) медицинскую деятельность.

Рассмотрен также вопрос о предельном сроке владения объектом недвижимого имущества, по истечении которого доход, полученный физическим лицом от продажи такого объекта, освобождается от налогообложения. В случае, если объект недвижимого имущества в соответствии с жилищным законодательством РФ является единственным жилым помещением, этот срок предлагается сократить с пяти до трех лет. Также законопроектом упрощается процесс подтверждения прав многодетных семей на льготу или вычет при уплате ряда налогов - вместо них направлять в налоговую необходимые бумаги и заявления будут уполномоченные госорганы.

Применение патентной системы

Согласно законопроекту, организации и индивидуальные предприниматели, занимающиеся производством подакцизных товаров, не смогут переходить на уплату единого сельскохозяйственного налога, за исключением подакцизных товаров, произведенных из сельскохозяйственного сырья.

При этом законопроект предлагает запретить применение единого налога на вмененный доход и патентной системы налогообложения в сфере реализации лекарственных препаратов, обувных товаров и предметов одежды, принадлежностей к одежде и прочих изделий, а также натурального меха и других товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации.

Кроме того, субъекты РФ получат право устанавливать ограничения для применения патентной системы налогообложения по общей площади сдаваемых в аренду или наем жилых и нежилых помещений, земельных участков, принадлежащих индивидуальному предпринимателю на праве собственности; по общему количеству автотранспортных средств и судов водного транспорта, используемых при применении патентной системы налогообложения; по общему количеству объектов стационарной и нестационарной торговой сети и объектов организации общественного питания и (или) их общей площади.

Законопроект также сокращает с 25 до 10 человек порог минимальной численности работников, при которой плательщики страховых взносов обязаны представлять расчеты по страховым взносам в налоговые органы в электронной форме.

Поправки ко второму чтению

Поправки ко второму чтению наделяют должностное лицо налогового органа, принявшего решение о взыскании с организации недоимки, размер которой превышает 1 млн рублей, при условии, что такое решение не исполнено в течение 10 дней с даты его принятия, правом не более одного раза производить осмотр территорий, помещений, документов и предметов организации, а также правом истребовать документы (информацию) об ее имуществе, имущественных правах и обязательствах в соответствии с перечнем, утверждаемым ФНС России.

Предусматривается порядок определения налоговой базы по НДФЛ по доходам в виде выигрышей, полученных от участия в азартных играх, проводимых в казино и залах игровых автоматов. Устанавливаются особенности определения налоговой базы, исчисления и уплаты НДФЛ по доходам, полученным от продажи недвижимого имущества, а также по доходам в виде объекта недвижимого имущества, полученного в порядке дарения. Перечень доходов, не подлежащих обложению НДФЛ, дополняется единовременными компенсационными выплатами педагогическим работникам, не превышающими 1 млн рублей, по правилам соответствующей госпрограммы.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что ко второму чтению в законопроект внесен ряд важных поправок. "Среди них - освобождение от налогообложения выплат для педагогов по программе "Земский учитель", которая начнет работать с 2020 года по инициативе президента России. Это позволит привлечь в сельскую местность новых специалистов и повысить качество образования на территории всей страны", - сказал он.

"Ранее было принято аналогичное решение в отношении выплат по программе "Земский доктор", - напомнил спикер нижней палаты парламента.

Кроме того, меняется порядок определения срока уплаты земельного и транспортного налога организациями - налог должен быть уплачен ими не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом (в настоящее время предусмотрено, что сроки уплаты этих налогов организациями определяются представительными органами муниципальных образований и субъектов РФ). Субъектам РФ дается право своими законами устанавливать "нулевую" ставку по упрощенной системе налогообложения для индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных и осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере услуг по предоставлению мест для временного проживания. Уточняется порядок признания доходов и расходов по налогу на прибыль организаций, а также порядок налогообложения налогоплательщиков - участников региональных инвестиционных проектов.