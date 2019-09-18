Госдума приняла во втором чтении законопроект о повышении ставок акцизов на вина

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении законопроект, который предусматривает, в частности, установление акциза на виноград для производства вина, виноматериалы, виноградное и фруктовое сусло, а также рост ставок акцизов на отдельные виды алкогольной продукции. Законопроект инициирован правительством РФ.

Документом предлагается унифицировать ставки акцизов на спирт этиловый, спиртосодержащую продукцию, а также на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9% - на 2020 год они составят 544 рублей за 1 л, на 2021 год - 566 рублей, на 2022 год - 589 рублей, а на денатурированный спирт - 111 рублей, 115 рублей и 120 рублей соответственно. Устанавливаются единые налоговые ставки акциза на вина, игристые вина (шампанские), производимые на территории РФ и ввозимые на территорию РФ. В итоге в 2020 году ставки акцизов на тихие вина вырастут с 18 рублей до 31 рубля за 1 л, на игристые - с 36 рублей до 40 рублей за 1 л.

Ставка акциза на винные газированные напитки, изготавливаемые без добавления ректификованного этилового спирта, устанавливается на уровне ставки акциза на игристые вина (шампанские): 40 рублей за 1 л - на 2020 год, 41 рубль - на 2021 год, 43 рубля - на 2022 год. Для негазированных винных напитков и других вин, в том числе фруктовых, ставка на 2020 год составит 31 рубль, на 2021 год - 32 рубля, на 2022 год - 33 рубля. Для виноматериалов, виноградного сусла и фруктового сусла (которые также становятся подакцизными товарами) ставка акциза на 2020 год составит 31 рубль за 1 л, на 2021 год - 32 рубля, на 2022 год - 33 рубля, для винограда - 30 рублей, 31 рубль и 32 рубля за 1 т соответственно.

Законопроектом предлагается также отнести к подакцизным товарам виноматериалы (за исключением предназначенных для производства дистиллятов), виноград, используемый для производства вина, игристого вина (шампанского), ликерного вина, спиртных напитков, изготовленных по технологии полного цикла. При этом документом предусматривается предоставление налогоплательщикам, производящим такие напитки и жидкости, права на получение налоговых вычетов при условии надлежащего использования подакцизного сырья. Не будут рассматриваться как подакцизные товары спиртосодержащая парфюмерно-косметическая продукция в металлической аэрозольной упаковке, спиртосодержащая продукция бытовой химии в металлической аэрозольной упаковке, спиртосодержащая парфюмерно-косметическая продукция в малой емкости, а также продукция ветеринарного назначения и пивное сусло.

Согласно финансово-экономическому обоснованию законопроекта, его принятие обеспечит получение дополнительных доходов бюджетов бюджетной системы РФ в сумме около 22 млрд рублей в год.

Документ вступит в силу с 1 января 2020 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее первого числа очередного налогового периода по акцизам за исключением отдельных положений.

Поправки ко второму чтению

Поправками ко второму чтению предлагается отнести к подакцизной продукции устройства для нагревания табака, а также жидкости для электронных систем доставки никотина. Ставка акциза на них в 2020 году составит 50 рублей, аналогично ставке на электронные системы доставки никотина. В 2021 году акциз на все устройства будет уже 52 рубля на одну штуку, в 2022 году - 54 рубля. Дается новое определение электронных систем доставки никотина - ими будут признавать электронные устройства, используемые для преобразования жидкости для электронных систем доставки никотина в аэрозоль (пар), вдыхаемый потребителем.

Также, согласно поправке, свидетельство о регистрации организации, совершающей операции с этиловым спиртом, выдается, в том числе организациям, производящим лекарственные средства, в качестве сырья для которых используется этиловый спирт.

Кроме того, поправки ко второму чтению предусматривают установление ставки акциза на средние дистилляты с 1 января по 31 марта 2020 года на уровне 9 535 рублей за 1 т. Дистилляты нефти - продукты многостадийного разделения нефти на фракции (без химического изменения веществ, входящих в состав фракций) посредством ее перегонки или ректификации.

Средние дистилляты стали подакцизным товаром с 2016 года, к средним дистиллятам для целей исчисления акцизов относятся смеси углеводородов в жидком состоянии - речь идет о судовом маловязком топливе, используемом судоходными компаниями.