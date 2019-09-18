Путин не обсуждал с наследным принцем Саудовской Аравии увеличение добычи нефти ОПЕК+

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не обсуждал в среду в телефонном разговоре с наследным принцем, министром обороны Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом возможность увеличения добычи нефти в рамках ОПЕК+ для стабилизации цен на нефть.

"Нет, не обсуждалась [возможность увеличения добычи]", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В среду Владимир Путин провел по обращению саудовской стороны телефонный разговор с Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. "Рассмотрено положение на глобальном рынке углеводородов, в том числе ход реализации договоренностей в формате "ОПЕК плюс", - сообщили в пресс-службе Кремля. - Выражен обоюдный настрой на продолжение тесной координации в целях стабилизации мировых цен на нефть".

В ночь на 14 сентября 10 беспилотников атаковали предприятия саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco на востоке Саудовской Аравии. После нападения добыча нефти упала на 5,7 млн баррелей в сутки из 9,8 млн баррелей в сутки. 17 сентября власти страны сообщили, что восстановили половину из утерянной из-за атаки добычи нефти. Восстановить полный объем добычи королевство надеется к октябрю.