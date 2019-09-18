Кремль не ждет, что трехсторонние консультации по газу 19 сентября дадут результат

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что не стоит ожидать, что на трехсторонних консультациях по газу в формате РФ-Украина-ЕС будут достигнуты конкретные договоренности. Для этого, по его мнению, еще предстоит провести большую работу.

"Удастся договориться или нет? Я думаю, не стоит ожидать от этой встречи каких-то конкретных договоренностей. Безусловно, там нужно вести еще много кропотливой работы", - заявил он.

В целом, Песков переадресовал вопрос о предстоящих 19 сентября в Брюсселе консультациях в Министерство энергетики РФ. "Это вопрос экономической целесообразности, поэтому профильные министерства будут договариваться", - сказал он.

Главы российского "Газпрома" Алексей Миллер и украинского "Нафтогаза" Андрей Коболев примут участие в трехсторонних консультациях по газу в формате Россия-ЕС-Украина, которые пройдут 19 сентября в Брюсселе. Зампредседателя ЕК по делам Энергосоюза Марош Шефчович проведет двусторонние встречи с делегациями России и Украины перед началом трехсторонних консультаций по газу. Москву будет представлять глава Минэнерго РФ Александр Новак, Киев - министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель. Консультации будут сосредоточены вокруг вопроса о том, как отразить энергетические нормы ЕС в будущем рамочном соглашении. Стороны также обсудят продолжительность будущего контракта, а также необходимые объемы и тарифы.

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