В Амурской области выделят 20 млн рублей на проектирование путепровода над Транссибом

БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 сентября. /ТАСС/. Власти в городе Свободном Амурской области решили выделить 20 млн рублей для проектирования нового путепровода над Транссибом, сообщается на сайте регионального правительства.

Автомобильный мост, соединяющий залинейную часть города Свободный, в которой проживает около 15 тыс. человек, с центральной, обрушился в октябре прошлого года. На участок Транссиба упали два пролета автомобильного моста. При обрушении пострадал водитель проезжавшего по мосту грузовика, были повреждены два пустых полувагона товарного состава, движение по станции приостановили. Власти решили демонтировать мост, встал вопрос о строительстве нового путепровода, стоимость которого, по предварительной оценке, около 2 млрд рублей.

"На внеочередном заседании городского совета <...> решили выделить 20 млн для создания проекта нового путепровода. Сейчас отрабатываем вопросы конкурсной документации, и в ближайшие несколько дней мы объявим аукцион на проектирование путепровода, соединяющего залинейную часть города с центром по улице Михайло-Чесноковская", - приводятся в сообщении слова мэра города Свободного Владимира Константинова.

Как уточняется, данную информацию мэр Свободного озвучил во время рабочего визита в город президентского внимания губернатора Приамурья Василия Орлова. Одним из основных вопросов в рамках этой командировки стало развитие дорожно-уличной сети города. В частности, губернатор осмотрел недавно реконструированную объездную дорогу, соединяющую две части города, разделенные "Транссибом", ее сдали на прошлой неделе. Работы велись в течение лета и осложнялись погодными условиями, однако подрядчик справился с высоким переувлажнением основания, сделав качественную отсыпку полотна.

При этом в Свободном дорожные работы продолжаются на других участках. "11 объектов строится с общим финансированием 211 млн руб. Считаю, что город Свободный в ближайшее время способен полностью модернизировать дорожно-уличную сеть, в первую очередь в связи с тем, что значительными темпами растут доходы местного бюджета. Рост по собственным доходам за последние два года практически удвоился, это позволяет планировать затраты, в том числе на развитие дорожной инфраструктуры, строительство арендного жилья, благоустройство и другие социально важные направления", - приводятся на сайте слова Орлова.

В городе Свободном Приамурья, который находится в 146 км от Благовещенска, проживают 53,6 тыс. человек. В городе создана территория опережающего развития "Свободный", планируется построить два крупных предприятия, которые станут важным звеном технологической цепочки будущих поставок природного газа по газопроводу "Сила Сибири". Свободный неформально считается городом президентского внимания.