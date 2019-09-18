Рост кредитования физлиц в августе ускорился после трех месяцев замедления

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Темпы прироста кредитования физических лиц в России в августе ускорились до 1,8% с 1,2% в июле, 1,4% в июне и 1,6% в мае, сообщается в материалах ЦБ РФ.

Общий объем розничных кредитов за январь - август 2019 года увеличился на 13%, или на 1,9 трлн рублей (годом ранее рост составил 14,3%).

"Продолжающееся смягчение денежно-кредитных условий (когда вслед за снижением ключевой ставки Банка России, доходностей ОФЗ и замедлением инфляции происходит уменьшение стоимости фондирования для банков) создает предпосылки для снижения процентных ставок по банковским кредитам, что является фактором, способствующим росту кредитования", - отмечает регулятор.

Доля валютных кредитов в розничном портфеле в текущем году сохранялась на минимальном уровне - 0,6% на 1 сентября.

Прирост объема необеспеченных потребительских кредитов на 1 августа 2019 года составил 24,5% в годовом выражении, общий портфель таких кредитов достиг 8,36 трлн рублей.

Объем вкладов физлиц

Рост объема вкладов физических лиц в российских банках в январе - августе 2019 года ускорился до 4,7% против 2,5% годом ранее, сообщается в материалах ЦБ РФ.

При этом в августе впервые с начала года снизились вклады в иностранной валюте (-1,2% в долларовом эквиваленте), в то время как вклады в рублях продолжили расти (+0,8%).

По информации регулятора, на динамику валютных вкладов, скорее всего, повлияло снижение ставок по ним, а также ослабление рубля, в результате чего покупка валюты и размещение ее во вклады стали непривлекательными.

В августе на фоне ослабления рубля доля вкладов в иностранной валюте в совокупном объеме депозитов выросла с 21,1% до 21,5%.

Объем депозитов и средств организаций в банках РФ в январе - августе 2019 года снизился на 1,3% (годом ранее снижение составило 1,4%). При этом сокращались как рублевые депозиты юрлиц, так и валютные (-1,4 и -1,1% соответственно). В августе объем рублевых депозитов снижался (-0,7%) при одновременном росте валютных средств (+1%). В результате доля валютных депозитов и средств организаций в российских банках в августе выросла до 36,1% с 34,6%.

Прибыль банков

Российские банки в январе - августе 2019 года заработали 1,4 трлн рублей, что в 1,6 раза больше, чем годом ранее (0,9 трлн рублей).

При этом в ЦБ поясняют, что рост показателя "носит преимущественно технический характер вследствие применения кредитными организациями корректировок в соответствии с МСФО 9".

В банковском секторе сохраняется преобладание прибыльных кредитных организаций: за отчетный период прибыль в размере 1,49 трлн рублей показали 347 кредитных организаций (76% от количества кредитных организаций, действовавших на 1 сентября), убыток в 138 млрд рублей - 99 кредитных организаций (22%).