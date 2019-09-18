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Кабмин рассмотрел прогноз социально-экономического развития России на 2020 год

Участники совещания обсудили общий объем и распределение дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Описание
© Александр Астафьев/POOL/ТАСС

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев провел совещание по финансово-экономическим вопросам. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

"У нас сегодня заключительное совещание перед заседанием правительства. Оно посвящено прогнозу социально-экономического развития и основным параметрам федерального бюджета на 2020 год и на период 2021-2022 годов, - сказал Медведев. - Есть и некоторые дискуссии еще, некоторые дополнительные идеи, предложения, которые я хотел в этом кругу обсудить, для того, чтобы выработать окончательную позицию, с которой нужно будет выходить на заседание правительства".

В пресс-службе уточнили, что участники совещания обсудили общий объем и распределение дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в части всех отраслей экономики и социально-экономической сферы. Мероприятие стало итоговым в серии правительственных совещаний, проведенных в августе - сентябре в рамках бюджетного процесса.

В совещании приняли участие первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов, вице-премьер - руководитель Аппарата правительства РФ Константин Чуйченко, заместители председателя правительства Татьяна Голикова, Ольга Голодец, Алексей Гордеев, Дмитрий Козак, Юрий Трутнев, министр транспорта Евгений Дитрих, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков, министр экономического развития Максим Орешкин, председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина.

Новось обновлена (16:43 мск) - добавлены высказывания Дмитрия Медведева

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