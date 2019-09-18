Стапельная сборка первого образца самолета Ил-96-400М завершена в Воронеже

ВОРОНЕЖ, 18 сентября. /ТАСС/. Специалисты Воронежского авиастроительного объединения (ВАСО) завершили стапельную сборку первого опытного образца самолета Ил-96-400М. Об этом сообщила журналистам пресс-служба дивизиона транспортной авиации Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

"На ВАСО (входит в дивизион транспортной авиации ОАК) завершилась стапельная сборка первого опытного образца широкофюзеляжного дальнемагистрального пассажирского самолета Ил-96-400М. Это один из значимых технологических этапов создания нового авиалайнера, после которого агрегаты планера будут перемещены в цех окончательной сборки, где начнется финальная сборка воздушного судна", - говорится в сообщении пресс-службы ОАК.

К концу 2020 года планируется завершить строительство самолета, после чего он будет передан в ПАО "Ил" для наземных и летных испытаний. На 2021 год намечен первый полет опытного образца.

Ил-96-400М полностью состоит из российских комплектующих, на нем будут установлены двигатели отечественного производства ПС-90А1.