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Стапельная сборка первого образца самолета Ил-96-400М завершена в Воронеже

Строительство самолета планируется завершить к концу 2020 года
Ил-96-400М ПАО "ОАК"
Описание
Ил-96-400М
© ПАО "ОАК"

ВОРОНЕЖ, 18 сентября. /ТАСС/. Специалисты Воронежского авиастроительного объединения (ВАСО) завершили стапельную сборку первого опытного образца самолета Ил-96-400М. Об этом сообщила журналистам пресс-служба дивизиона транспортной авиации Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

"На ВАСО (входит в дивизион транспортной авиации ОАК) завершилась стапельная сборка первого опытного образца широкофюзеляжного дальнемагистрального пассажирского самолета Ил-96-400М. Это один из значимых технологических этапов создания нового авиалайнера, после которого агрегаты планера будут перемещены в цех окончательной сборки, где начнется финальная сборка воздушного судна", - говорится в сообщении пресс-службы ОАК.

К концу 2020 года планируется завершить строительство самолета, после чего он будет передан в ПАО "Ил" для наземных и летных испытаний. На 2021 год намечен первый полет опытного образца.

Ил-96-400М полностью состоит из российских комплектующих, на нем будут установлены двигатели отечественного производства ПС-90А1.

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