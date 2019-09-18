Парламент Аргентины одобрил продление чрезвычайной ситуации в продовольственной сфере

БУЭНОС-АЙРЕС, 19 сентября. /ТАСС/. Сенат Конгресса Аргентины (верхняя палата парламента) в среду одобрил продление действия режима чрезвычайной ситуации в продовольственной сфере в стране. Ранее инициативу одобрила Палата депутатов (нижняя палата парламента).

Законопроект был поддержан сенаторами единогласно. Одобренный законопроект предусматривает продление чрезвычайной ситуации в продовольственной сфере, которая была введена еще в 2002 году, до 31 декабря 2022 года.

Инициатива включает в себя увеличение на 50% государственных расходов на продовольственные программы. Закон также позволяет председателю правительства выделять дополнительные средства на борьбу с недоеданием.

Пока верхняя палата парламента обсуждала документ, у здания Конгресса проходила акция протеста. Манифестанты требовали от правительства принять срочные меры, чтобы облегчить положение наиболее уязвимых слоев населения.

Уже несколько лет инфляция в Аргентине превышает 20%. Экономическая ситуация в стране обострилась после прошедших 11 августа праймериз, на которых действующего главу государства Маурисио Макри на 15% обошел левоцентристский кандидат в президенты Альберто Фернандес. После оглашения результатов волеизъявления курс песо по отношению к доллару резко упал, а основной аргентинский биржевой индекс Merval обвалился на 38%. Как ожидается, инфляция по итогам года превысит 50%.

Президентские выборы пройдут в Аргентине 27 октября.