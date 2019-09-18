"Известия": операторы сотовой связи опасаются утечек данных из системы проверки абонентов

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Крупнейшие российские сотовые операторы МТС, "Мегафон" и "Билайн" считают, что предлагаемый механизм функционирования Единой информационной системы проверки сведений об абоненте сотовой связи (ЕИС) несет ряд рисков, в том числе утечки данных россиян. Об этом пишет в четверг газета "Известия" со ссылкой на письмо, направленное операторами главе комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову.

"Проект не предусматривает требований к информационной безопасности передаваемых через ЕИС данных либо отсылку к необходимому подзаконному регулированию, это может повлечь утечку данных о нескольких миллионах абонентов", - говорится в обращении, которое цитирует издание. По сведениям газеты, операторы предлагают установить такие требования и запустить пилотный проект для их проверки.

При этом в Банке России и Минкомсвязи заявили, что не видят подобных рисков, так как оператор системы не будет хранить у себя данные. В министерстве также отметили, что оператор системы не будет знакомиться с содержанием запросов в адрес операторов связи и полученных ответов.

Аксаков сообщил "Известиям", что предложения сотовых операторов относительно доработки законопроекта будут внимательно изучены, их представителей пригласят для обсуждения инициативы после получения поправок в документ от правительства.

Законопроект о создании ЕИС Госдума приняла в первом чтении в марте. Предполагается, что пользователями системы будут ЦБ, банки и операторы платежных систем, операторы услуг платежной инфраструктуры и другие организации.