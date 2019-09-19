"Ъ": ФССП и Минюст предлагают давать 30 дней на возврат просроченного долга без суда

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Минюст РФ и Федеральная служба судебных приставов (ФССП) предлагают позволять кредиторам обращаться в суд по вопросу взыскания с физического лица просроченной задолженности только в случае, если долг не был погашен в течение 30 дней после получения заемщиком предложения о возврате средств. Об этом пишет в четверг газета "Коммерсантъ" со ссылкой на концепцию закона, подготовленную ведомствами.

Новый закон, отмечает издание, предполагается принять в соответствии с дорожной картой по реализации механизма "регуляторной гильотины". Он призван заменить существующий закон о взыскании долгов физических лиц. Внести проект в правительство планируется до конца года.

По замыслу разработчиков, инициатива позволит расширить гарантии прав граждан и уменьшить количество споров в суде. Сейчас кредитор может обратиться в суд с любого дня просрочки.

Кроме того, документ предполагает, что в реестр ФССП, куда вносят коллекторов, включат банки, микрофинансовые организации и ломбарды, кредитные потребительские кооперативы, а также операторов связи, управляющие компании в сфере ЖКХ и ресурсоснабжающие организации, операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами. Как отмечает "Коммерсантъ", это позволит им, в частности, звонить должнику и направлять ему электронные сообщения. При этом включенные в реестр организации должны будут на протяжении двух лет хранить аудиозаписи разговоров с должниками и страховать ответственность за причинение им убытков.

Реформа контрольно-надзорной деятельности, получившая неофициальное название "регуляторная гильотина", предполагает отмену с 2021 года всех надзорных требований к бизнесу, которые к этому моменту не были пересмотрены и актуализированы. Все требования к предпринимателям будут вносить в публичный реестр и пересматриваться на предмет обоснованности не реже, чем один раз в пять лет. Для реализации реформы правительство разрабатывает законопроекты "Об обязательных требованиях" и "О государственном контроле (надзоре)".