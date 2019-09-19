Компания "Цифра" приобрела контрольный пакет разработчика технологии "умного" бурения

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Компания "Цифра", разработчик программных продуктов для цифровизации промышленности, стала владельцем контрольного пакета компании "Геонавигационные технологии" (Geosteering Technologies), которая разработала технологии "умного" бурения. Сумма сделки составила $9 млн, говорится в сообщении "Цифры".

"Цифра" выкупила чуть более 50% у основателя разработчика Сергея Стишенко и еще двух других собственников, пояснили ТАСС в пресс-службе компании.

Ключевой продукт "Геонавигационных технологий" - программный комплекс "Геонафт", позволяющий осуществлять максимально точное бурение внутри пласта, помогающего добыть максимальное количество углеводородов.

"Результаты сопровождения бурения обеспечиваются совмещением геонавигации, петрофизики и геомеханики в одном продукте и использованием искусственного интеллекта для решения задач автоматизированной геонавигации", - говорится в сообщении.

"Цифровое направление является одним из самых перспективных на рынке высоких технологий в нефтедобыче. Эра простого вертикального бурения на традиционных месторождениях заканчивается, а будущее - за технологиями, которые позволяют оставаться эффективным и при разработке сложных запасов. До конца 2020 года мы планируем выйти на традиционные рынки добычи нефти, в частности, в страны Персидского залива и Юго-восточной Азии", - сказал генеральный директор "Цифры" Игорь Богачев. Его слова приводит компания.

Разработки "Геонавигационных технологий" увеличивают производительность скважин до 30%, сокращают сроки строительства до 2 раз и при этом снижают производственные и технологические риски, уменьшают непроизводительное время.

Глобальный рынок цифрового месторождения оценивается в более чем $3,3 млрд, подсчитали в "Цифре".

О компании

Компания "Геонавигационные технологии" создана в 2010 году выходцами из Shell и Schlumberger. Является ведущим поставщиком решений и сервисов для оптимизации бурения в режиме реального времени - от комплексного инженерного сопровождения строительства скважин до подбора дизайна гидроразрыва пласта.

В настоящее время у компании три центра сопровождения бурения: в Тюмени, Санкт-Петербурге и Москве. Компания сотрудничает, в том числе с компаниями "Газпром нефть", "Роснефть" и "Лукойл".

О компании "Цифра"

"Цифра" - российский разработчик продуктов для цифровизации промышленности. Компания предоставляет готовые отраслевые решения в области прогнозной аналитики и анализа данных, оптимизации технологических процессов, мониторинга промышленного оборудования и персонала, а также разрабатывает технологии беспилотного промышленного транспорта. Ключевыми для компании отраслями являются машиностроение, металлургия, горная добыча, нефтегазовый сектор и химическая промышленность.

Компания основана в ноябре 2017 года. Штаб-квартира находится в Финляндии, R&D - в России. "Цифра" работает на рынках Финляндии, Китая, России, Болгарии, Румынии, Сингапура, Марокко, Индии.

Выручка группы компаний за 2018 год составила около 1,7 млрд рублей.