"Россети" планируют производить умные счетчики совместно с концерном "Калашников"

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. "Россети" планируют производить интеллектуальные приборы учета, которые будут массового внедряться с середины 2020 года, на производственных площадках концерна "Калашников". Об этом в четверг журналистам сообщил гендиректор ПАО "Россети" Павел Ливинский на форуме оружейников в Ижевске.

"С утра мы встречались с концерном "Калашников", который прорабатывает вопрос производства интеллектуальных приборов учета на основе технологии интернета вещей. Для нас важно, что это будет для местных потребителей, с удобной логистикой, максимально сокращенным временем доставки", - сказал Ливинский.

Массовая установка интеллектуальных приборов учета начнется с середины 2020 года. "Мы включаем это в свою инвестиционную программу, выстраиваем периметр интеллектуальной системы учета и сбор с них показаний данных", - сказал Ливинский.

Внедрение умных счетчиков даст возможность видеть каждого потребителя с диспетчерского щита: его режимы потребления, а также перебои с подачей электроэнергии. Это позволит мгновенно реагировать на сбои в сети. Потребители же смогут контролировать параметры поставляемой электроэнергии, дистанционно считывать показания и переходить на многотарифный расчет. Кроме того, приборы учета с удаленным сбором данных позволяют энергетикам эффективно выявлять и предотвращать хищения электроэнергии, определять очаги потерь.

Форум оружейников проходит в Ижевске 18-19 сентября в рамках празднования Дня оружейника, который в этом году посвящен 100-летию со дня рождения знаменитого конструктора стрелкового оружия Михаила Калашникова. Участники форума определят векторы развития в сфере поддержки диверсификации предприятий ОПК, подведут первые итоги нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости", изучат инновационные методы внедрения бережливого производства на предприятиях и обсудят вопросы в сфере промышленного дизайна. К сотрудничеству при проведении форума были приглашены руководители и представители Сбербанка, Росатома, концерна "Калашников" и ряда других крупных предприятий.