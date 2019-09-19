"Ростелеком" создаст системы для сбора данных для Минсельхоза и РЭС

НОВОСИБИРСК, 19 сентября. /ТАСС/. Компания "Ростелеком" заключила соглашения с ФГБУ "АЦ Минсельхоза России" и АО "Региональные электрические сети" (РЭС) о цифровом развитии и сборе данных. Документы подписаны в рамках работы VII Международного форума технологического развития "Технопром", который проходит в Новосибирске.

Двухстороннее соглашение с АО "РЭС" подразумевает сотрудничество в части создания и внедрения инновационных IT-решений и систем связи на территории Новосибирской области.

"В рамках соглашения компания "Ростелеком" как оператор связи будет выполнять работы по созданию действующего прототипа системы дистанционного сбора показаний с приборов учета электрической энергии. Это интеллектуальное решение позволит ресурсоснабжающей организации оперативно и в полном объеме получать необходимую информацию", - сообщил во время церемонии подписания директор Новосибирского филиала "Ростелекома" Юрий Куприянов.

Соглашение о взаимодействии, подписанное с ФГБУ "АЦ Минсельхоза России", направлено на сотрудничество в области цифровизации агропромышленного комплекса, автоматизации предоставления государственной поддержки сельхозпроизводителям, а также содействия эффективному развитию сельского хозяйства.

"Сельское хозяйство - это одна из тех отраслей, в которых большое значение имеет информация о том, что происходит. Большое количество непредсказуемых факторов: погода и природные явления и то, как ведут себя растения. Для повышения эффективности для сельского хозяйства краеугольным камнем является своевременное получение достоверной, точной информации и принятие решений на ее основе. "Ростелеком" может как раз предоставить средство для сбора этой информации, обработки, хранения и для получения знаний, необходимых для того, чтобы эффективнее управлять сельским хозяйством", - сообщил ТАСС директор по работе с корпоративными заказчиками "Ростелеком" Алексей Подрябинников.

Международный форум технологического развития "Технопром" проходит в Новосибирске 18-20 сентября, его главная тема - "Наука новой эры: технологии трансформации". Деловая программа включает более 90 мероприятий. В числе организаторов - правительство РФ, правительство Новосибирской области, аппарат полномочного представительства президента РФ в Сибирском федеральном округе и Сибирское отделение Российской академии наук. ТАСС является информационным партнером "Технопрома-2019".