ЦБ не наблюдает перегрева на рынке потребкредитования

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Банк России не видит на рынке потребительского кредитования какого-либо перегрева или возникновения "пузыря". Об этом журналистам заявила директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова.

"Мы считаем, что меры применяем и раньше принимали заблаговременно, поэтому сейчас ситуации перегретости, "пузыря" не наблюдается", - сказала она, комментируя ситуацию на рынке потребительского кредитования.

По ее словам, рынок потребкредитования не достиг какой-либо критической точки.

"Все-таки мы видели, по данным БКИ [Бюро кредитных историй], что во многом база заемщиков обновляется. Нет такого, что одни и те же люди набирают кредиты", - добавила Данилова.

Ранее регулятор сообщил, что рост потребкредитования в августе ускорился до 1,8% после трех месяцев замедления. Общий объем розничных кредитов за январь - август 2019 года увеличился на 13%, или на 1,9 трлн рублей (годом ранее рост составил 14,3%).