Россия и Польша предварительно согласовали 210 тыс. разрешений на автогрузоперевозки

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Россия и Польша на заседании смешанной российско-польской комиссии по вопросам сотрудничества в области международного автомобильного сообщения предварительно согласовали 210 тыс. разрешений на грузовые перевозки автотранспортом на 2020 год. Об этом сообщает Минтранс РФ.

"Участники встречи согласовали предварительный контингент разрешений на перевозки грузов на 2020 год на уровне 2019 года, то есть по 210 тыс. разрешений для каждой стороны", - отмечается в сообщении.

В Минтрансе также отметили, что российская делегация подтвердила заинтересованность российских перевозчиков в увеличении контингента польских разрешений, в первую очередь для транзита по территории Польши.

По данным министерства, объемы перевозок грузов автомобильным транспортом между Россией и Польшей за восемь месяцев 2019 года выросли на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом импортные перевозки остались на том же уровне, а экспортные - возросли на 18%.