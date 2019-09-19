Госдума приняла закон, направленный на снижение налоговых рисков "Транснефти"

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении поправку в Налоговый кодекс (НК) РФ, которая, как сказал ранее замглавы Минфина Илья Трунин, позволит компании "Транснефть" снизить налоговые риски при расчетах с контрагентами после аварии на нефтепроводе "Дружба". Норма была оформлена как поправка ко второму чтению законопроекта об основных направлениях налоговой политики и вносится в статью Налогового кодекса "Сопоставимость коммерческих и (или) финансовых условий сделок и функциональный анализ".

Согласно действующему законодательству, налоговые органы при проверке сделок между взаимозависимыми лицами проверяют полноту исчисления и уплаты налогов с учетом ряда рисков. При определении сопоставимости коммерческих или финансовых условий сопоставляемых сделок с условиями анализируемой сделки учитываются такие риски, как изменение рыночных цен и прочих рыночных условий, риск обесценения запасов, риск потери товарами качества и иных потребительских свойств, а также риски утраты имущества, имущественных прав и риски изменения курса валют к рублю. Принятый закон дополняет перечень таких рисков новым пунктом "Риск потери деловой репутации вследствие утраты товарами качества и иных потребительских свойств по причинам, не зависящим от сторон сделки".

"Такая норма необходима, чтобы исключить налоговые риски при тех расчетах и компенсациях, которые последовали за некачественной нефтью на нефтепроводе "Дружба", - говорил ранее Трунин.

В ходе процедуры второго чтения депутаты одобрили поправку без обсуждения.