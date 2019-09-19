Госдума приняла закон об отмене НДС при ввозе в Россию гражданских воздушных судов

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, предусматривающий освобождение от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) при ввозе на территорию России воздушных судов, подлежащих регистрации в Российском открытом реестре судов. Документ, инициированный правительством РФ, вступит в силу 1 января 2020 года, но не ранее, чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.

К доходам, не учитываемым при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций, предлагается отнести доходы судовладельцев, полученные от эксплуатации или реализации судов, зарегистрированных в Российском открытом реестре судов, по аналогии с доходами судовладельцев, суда которых зарегистрированы в Российском международном реестре судов.

В целях налогового стимулирования развития гражданской авиации закон освобождает от обложения НДС ввоз на территорию России и другие территории, находящиеся под ее юрисдикцией, гражданских воздушных судов, подлежащих государственной регистрации в Государственном реестре гражданских воздушных судов. Предусматривается также освобождение от обложения НДС ввоза авиационных двигателей, запасных частей и комплектующих изделий, используемых для строительства, ремонта или модернизации на территории России гражданских воздушных судов.

Принятые во втором чтении поправки предусматривают, что освобождение от НДС гражданских воздушных судов, зарегистрированных в госреестре иностранного государства, при условии представления в таможенный орган копии свидетельства о его регистрации в реестре в соответствии с международным договором РФ, применяется до 1 января 2023 года.

Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров подчеркнул, что поддержка развитию гражданской авиации будет оказываться по нескольким направлениям.

"С одной стороны, это поддержка отрасли - самолеты, запасные части, которые мы закупаем. С другой стороны, это поддержка отечественного авиапрома. Наконец, третий момент - мы создаем специальные льготные режимы, чтобы те самолеты, которыми сегодня владеют компании или физические лица, но зарегистрированы в других юрисдикциях, приходили в Россию. Для этого созданы все механизмы, и данный законопроект также этот вопрос решает", - отметил он.