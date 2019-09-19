Построенное более 100 лет назад здание школы во Владикавказе реконструируют в 2021 году

ВЛАДИКАВКАЗ, 19 сентября. /ТАСС/. Школа 1906 года постройки во Владикавказе будет реконструироваться в 2020-2021 годах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства строительства и архитектуры Северной Осетии.

"В школе №11 во Владикавказе пройдет реконструкция в 2020-2021 году по программе "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах РФ". Один из литеров - сооружений - был построен в 1906 году. Школа нуждается в полном обновлении, а также укреплений конструкций", - сказал собеседник агентства.

В рамках реконструкции будут проводиться работы по сейсмоусилении, демонтироваться старые и строиться новые конструкции. В школе будет проводиться внутренняя и внешняя отделка зданий.

Средняя общеобразовательная школа №11 с углубленным изучением английского языка в 2010 году школа получила звание "Школа мира". В 2014 году школе было присвоено имя Михаила Заурбековича Уруймагова, кавалера Ордена "Ленина", заслуженного учителя РСФСР.