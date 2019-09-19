ЦБ не ожидает "бума" желающих копить себе на пенсию россиян после инноваций

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов не ожидает, что введение гарантированного пенсионного продукта, который предполагает возможность гражданина отчислять часть зарплаты на будущую пенсию в рамках негосударственного пенсионного обеспечения, вызовет "бум" новых участников и существенный приток денег в накопительную пенсионную систему. Об этом Швецов рассказал журналистам в кулуарах конференции комитета по растущим и развивающимся рынкам IOSCO.

"Система не меняется, поэтому говорить, что эта система кардинально изменит количество участвующих, - невозможно. Для тех, у кого нет корпоративных программ, личных программ, которые захотят пополнять свои счета в ОПС - опыт софинансирования показал, что подписалось менее 1 млн человек, при том, что государство давало 50% на 50%", - сказал Швецов.

"Я думаю, что объем денег, который будет дополнительно поступать благодаря этим инновациям, не может быть огромным. Рассчитывать на какой-то бум не приходится, потому что добавляется лишь возможность человеку добавлять самому удобно через работодателя, осязать свои накопления через администратора и получать 13% налоговую льготу от Министерства финансов, если выплачивается не более 6% от объема зарплаты", - добавил Швецов.

Система льготы для работодателей останется неизменной по сравнению с системой по софинансированию пенсии, отметил он. "Будет обязанность работодателя, но при активном волеизъявлении гражданина "расчленять" его зарплату на платежи, которые идут в пенсионный фонд и на его карточку - там сохранится", - отметил первый зампред ЦБ.

ЦБ не будет проводить по новому продукту рекламной кампании - только разъяснительную работу, уточнил Швецов.

"Это задача ПФР и частных пенсионных фондов - именно рекламная кампания. А разъяснительную работу мы с Минфином, безусловно, проводить будем. Но называть это рекламной кампанией я бы не стал. Все-таки бюджет есть у частных фондов и у Пенсионного фонда России", - сказал он.

Перспективы законопроекта

ЦБ рассчитывает, что текст законопроекта будет опубликован в ближайшее время. "По моим данным, там хорошо все продвигается, вроде в правительстве есть содержательная позиция поддержки этого законопроекта, и Минтруд, по-моему, дал ограниченное количество замечаний неидеологического характера, поэтому с учетом замечаний Минтруда Минфин сейчас доделывает (финальную версию - прим. ТАСС)", - сказал Швецов.

Минфин ранее сообщил, что рассчитывает на вступление в силу законопроекта о новом продукте в январе 2021 года. "Я думаю, что минимум год после принятия должен пройти на подготовку пенсфондами, работодателями, 1С и всем, кто в это вовлечен, соответствующих технических возможностей реализовывать эти схемы. Я надеюсь очень на весеннюю сессию, может, в осеннюю пройдет первое чтение, но это очень оптимистично. Раньше 2021 года он точно не может вступить", - сказал Швецов.

Минфин ранее сообщал, что накопления в рамках ГПП будут гарантированы государством (для этого нужны поправки в законодательство о гарантировании пенсионных резервов, сейчас гарантированы пенсионные накопления).

Швецов напомнил, что в ряде пенсионных схем деньги непосредственно на пенсионный счет человека в период накопления не поступают, многие предприятия реализуют корпоративные пенсионные программы по схеме, где пенсионный фонд выступает лишь администратором - он фиксирует обязательства работодателя перед гражданином, а деньгами не управляет и получает их от работодателя лишь на этапе выплаты пенсии. "Таких схем очень много. Большинство крупных компаний на этапе накопления не перечисляет активы в НПФ", - сказал Швецов, отметив, что на такие схемы гарантирование распространяться не будет - это означало бы закрытие рисков предприятия, за что ЦБ не может отвечать.

"Продукт будет гарантирован только в той части, в которой на счет гражданина на этапе накопления будут поступать деньги. У гражданина есть счет - не коллективный какой-то абстрактный, а конкретно Иванов Иван Иванович, у него счет. Вот на этот счет упала денежка, дальше она управляется пенсионным фондом и на нее начисляются какие-то там доходы. Вот все, что перечислено - будет неснижаемым остатком. Все, что будет перечислено на этот счет, будет гарантировано", - объяснил Швецов.

Ранее Минфин сообщил о разработке новой системы добровольных пенсионных накоплений под рабочим названием "о гарантированном пенсионном продукте" вместо законопроекта об индивидуальном пенсионном капитале. Продукт будет представлять собой модернизацию существующей системы негосударственного пенсионного обеспечения. Новая система предполагает налоговые льготы для бизнеса и налоговые вычеты для граждан, регистрацию накопительных счетов центральным администратором, а также гарантирование сохранности долгосрочных пенсионных накоплений государством. Россияне смогут присоединить к гарантированному пенсионному продукту накопления, имеющиеся в системе ОПС. Минфин разместил на портале опубликования проектов нормативных правовых актов уведомление о разработке законопроекта, текст его пока не опубликован.