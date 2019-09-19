Северяне, переезжающие в Тюменскую область, смогут купить строящееся жилье по сертификату

ТЮМЕНЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Жители Крайнего Севера, переезжающие на юг Тюменской области по программе "Сотрудничество", смогут покупать по сертификату жилье на стадии строительства - ранее они могли приобретать только готовое жилье на первичном рынке. Об этом в четверг сообщила пресс-служба главного управления строительства области.

"С 1 июля 2019 года застройщики заключают договоры долевого участия только с использованием эскроу-счетов. А значит, сделки с "долевкой" стали надежными и защищенными, и такая недвижимость сможет участвовать в реализации программы "Сотрудничество". Инициативные предложения главного управления строительства Тюменской области о возможности участия "долевок" в реализации программы были приняты администрацией ЯНАО и ХМАО", - говорится в сообщении пресс-службы.

Программа "Сотрудничество" реализуется с 2005 года на территории Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. Переселенцы получают субсидии на приобретение жилья.

Изменение системы финансирования жилищного строительства, которое предполагает полный отказ от прямого привлечения средств дольщиков, - часть федерального проекта "Ипотека" в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит их четырех федеральных проектов: "Жилье", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", "Ипотека" и "Формирование комфортной городской среды". Проект рассчитан на 2019-2024 годы и предусматривает в том числе строительство 120 млн кв. м жилья к 2020 году. Общий объем финансирования из всех источников составит более 1 трлн рублей.