Власти Татарстана направили в Минэкономразвития заявку на создание новой ОЭЗ "Алма"

КАЗАНЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Заявка Татарстана на создание новой ОЭЗ нефтегазового профиля "Алма" после одобрения президентом республики Рустамом Миннихановым направлена в Минэкономразвития РФ. Об этом сообщила пресс-служба минэкономики региона.

"Президент Татарстана Рустам Минниханов одобрил заявку на создание особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Алма" на территории республики. Документация общим объемом около 5000 страниц, над которой несколько месяцев работала команда Минэкономики РТ, направлена в Москву для рассмотрения федеральными властями и принятия постановления правительства РФ о создании ОЭЗ. Постановлением кабмина РТ уже утвержден проект планировки особой экономической зоны, которая будет располагаться на территориях Нижнекамского, Альметьевского и Лениногорского муниципальных районов республики", - говорится в сообщении.

Строительство объектов инженерной, транспортной, инновационной и социальной инфраструктуры планируется начать во втором квартале 2020 года.

Основой будущей ОЭЗ промышленно-производственного типа в Альметьевске должен стать нефтегазохимический кластер (НГХК) "Татнефти". Компания "Татнефть" планирует к 2023 году реализовать первый этап НГХК, благодаря чему в Альметьевске будет создано более 1 тыс. рабочих мест. Решение о создании нефтегазохимического комплекса было принято советом директоров "Татнефти" в 2018 году.