Союзы машиностроителей КБР и Татарстана будут помогать предприятиям привлекать инвестиции

НАЛЬЧИК, 19 сентября. /ТАСС/. Кабардино-Балкарское региональное отделение Союза машиностроителей России заключило соглашение о сотрудничестве с машиностроительным кластером Татарстана. Они помогут промышленным предприятиям привлекать инвестиции, сообщил журналистам в четверг руководитель аппарата Союза машиностроителей КБР Анзор Тхамоков.

"Стороны договорились оказывать содействие кооперации промышленных предприятий, привлечению инвестиций, трансферу технологий, обмену опытом, организации совместных производств, бизнес-миссий в целях продвижения продукции машиностроительных предприятий на российские и зарубежные рынки", - сказал Тхамоков.

Соглашение подписали в рамках подготовки к V Машиностроительному кластерному форуму "Индустрия 4.0 - матричное производство, повышение производительности без сокращения персонала". Он пройдет в городе Иннополис в Татарстане 23-24 октября.