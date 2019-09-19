ВЭБ готов финансировать интересные проекты малых городов

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 сентября. /ТАСС/. Госкорпорация ВЭБ.РФ готова сотрудничать с малыми городами России и поддерживать интересные проекты, которые реализуются в таких муниципалитетах. Об этом в четверг сообщил ТАСС заместитель председателя ВЭБ.РФ Алексей Сорокин в кулуарах первого форума для глав городов "Дни лидеров муниципального управления".

"Мы готовы рассматривать сотрудничество, финансовое взаимодействие с городами с небольшой численностью, если проект интересный. Мы занимаемся и Суздалем, и рядом других городов, которые не входят по численности в 100 крупных. Готовы взаимодействовать с малыми городами наряду с более крупными. Мы хотим работать по-крупному: с крупными заемщиками, корпорациями, с которыми вместе можем достигать существенных инфраструктурных изменений. Отдельные проекты малых городов готовы [рассматривать]", - сказал Сорокин.

По мнению собеседника агентства, малые города должны совместно со своими административными центрами, столицами регионов, "искать творческие решения". "Это можно сделать на уровне властей региона. Можно пустить крупную корпорацию в столицу региона и заодно обсудить работу в сателлитах, немногочисленных по населению. Примеры обсуждения есть. Суздаль: там есть запрос от частного бизнеса по созданию культурно-рекреационного гостиничного центра, мы это прорабатываем", - отметил зампред ВЭБ.РФ.

На форуме для глав городов Сорокин сказал, что корпорация работает в основном с проектами, предполагающими финансирование от 500 млн рублей. Однако, по словам спикера, "в отдельных случаях" корпорация готова "рассмотреть исключения".

"Есть проекты, по которым возможны различные решения, связанные с федеральными программами. Есть отдельные проекты, где возможно субсидирование [процентной] ставки, комбинирование. Мы готовы рассматривать более длительные сроки кредитных взаимоотношений, даже больше семи [лет]. В целом 5-7 лет для нас хорошо, но больше семи лет тоже возможно, но для этого проект должен быть крупным и нам понятным", - пояснил Сорокин.

О корпорации

ВЭБ.РФ - государственная корпорация развития. В партнерстве с коммерческими банками и инвесторами она участвует в реализации национальных проектов, в том числе в сфере высокотехнологичной промышленности, несырьевого экспорта, модернизации инфраструктуры и городских агломераций. В четверг Сорокин назвал экономику городов одним из приоритетов в работе ВЭБ.РФ. Корпорация участвует в проектах комплексной модернизации систем водоснабжения и водоотведения, предлагает лизинговые продукты в сфере городского теплоснабжения, участвует в проектах по проектированию и модернизации городского освещения, а также занимается модернизацией общественного транспорта через создание концессий.

Первая встреча лидеров муниципального управления для разработки стратегии развития малых городов России проходит в Великом Новгороде на площадке форума "Среда для жизни", который проводит ДОМ.РФ при поддержке правительства России и Министерства строительства РФ. Партнерами форума также выступают ВЭБ.РФ, Фонд развития Моногородов, информационное агентство ТАСС, Совет муниципальных образований Новгородской области и Агентство стратегических инициатив.