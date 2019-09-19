Маринет НТИ создаст международную сеть поддержки экспорта российских производителей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Маринет Национальной технологической инициативы (НТИ) планирует создать международную сеть точек дистрибуции российских высокотехнологичных предприятий в морской отрасли, сообщил журналистам в четверг соруководитель рабочей группы проекта Виктор Олерский.

"Мы планируем создать сеть хабов, которая позволит складывать отдельные продукты [высокотехнологичных] российских компаний в комплексные, интегрированные решения. <...> Проект станет каналом дистрибуции российских предприятий на международном рынке", - сказал Олерский на расширенном заседании рабочей группы Маринет в Санкт-Петербурге.

Первый хаб планируется открыть в Финляндии с последующим выходом на весь рынок Евросоюза. "Мы закладываем несколько месяцев на поиск местных специалистов, установление контактов с регуляторами и профильными министерствами Финляндии. <...> В будущем также имеет смысл продвигать [услуги] там, где высоко развита морская индустрия, например в Норвегии", - добавил Олерский.

На заседании рабочая группа также представила стратегию цифрового и технологического развития, а также поддержки компаний и стартапов морской отрасли.

Маринет - рынок морских интеллектуальных систем, который включает цифровую навигацию (E-navigation) и связь, инновационное судостроение, технологии освоения ресурсов океана. Задачи НТИ интегрированы в нацпроект "Наука" и включают программу мер по формированию принципиально новых рынков и созданию условий для глобального лидерства России к 2035 году.