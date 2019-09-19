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Минфин рассказал о темпах роста госдолга и объема ФНБ

По данным ведомства, госдолг России в 2020 году составит 17,1 трлн рублей, а объем средств Фонда национального благосостояния увеличится до 11,1 трлн рублей
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© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Объем государственного долга РФ в 2020-2022 годах будет расти, сообщается на сайте Минфина РФ.

По итогам 2020 года госдолг РФ составит 17,1 трлн рублей, в 2021 году - 19 трлн рублей, в 2022 году - 21,1 трлн рублей.

Отмечается, что в общем объеме госдолга будет преобладать государственный внутренний долг в связи с преимущественным выпуском государственных ценных бумаг РФ в рублях как в последние годы, так и в прогнозируемом периоде. По данным министерства, в общем объеме государственного долга РФ его доля составит 75,3% в 2020 году, 76,4% в 2021 году и 78,2% в 2022 году.

В Минфине добавили, что в предстоящем периоде объем государственного долга РФ сохранится на безопасном уровне - менее 20% ВВП.

Ранее в Минфине сообщили, что профицит федерального бюджета РФ в 2020 году составит 0,8% ВВП, в 2021 году - 0,5% ВВП, в 2022 году - 0,2% ВВП. Доходы федерального бюджета в 2020 году составят 20,4 трлн рублей, в 2021 году - 21,2 трлн рублей, в 2022 году - 22 трлн рублей. Расходы бюджета в 2020 году составят 19,5 трлн рублей, в 2021 году - 20,6 трлн рублей, в 2022 году - 21,8 трлн рублей.

Фонд национального благосостояния

Объем средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в 2020 году увеличится до 11,1 трлн рублей, в 2021 году - до 13,7 трлн рублей, в 2022 году - до 16,2 трлн рублей.

"В 2020 году предусматривается увеличение объема средств ФНБ с 8,2 трлн рублей до 11,1 трлн рублей, в 2021 году - с 11,1 трлн рублей до 13,7 трлн рублей, в 2022 году - с 13,7 трлн рублей до 16,2 трлн рублей", - отмечается в сообщении.

По данным Минфина, согласно бюджетным правилам, с учетом макропрогноза, в 2020-2022 годах не предполагается использование средств ФНБ на финансирование дефицита федерального бюджета и бюджета Пенсионного фонда РФ.

Ранее в Минфине сообщили, что объем ФНБ на конец 2020 года составит 8,5% ВВП. Тогда в Минфине напомнили, что доля внутренних инвестиций должна быть не очень большой, чтобы не подвергать опасности конструкцию по снижению зависимости курса рубля, инфляции и процентных ставок от цен на нефть.

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