Перевозки грузов по сети РЖД в сообщении со странами ШОС выросли на 7%

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Перевозки грузов по сети российских железных дорог в сообщении со странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в январе-августе 2019 года выросли на 7% к аналогичному периоду прошлого года, до 109,3 млн т, следует из сообщения РЖД.

Об этом сообщил генеральный директор – председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров 19 сентября на встрече руководителей железнодорожных администраций стран ШОС, проходившей в Нур-Султане.

Председатель правления РЖД отметил, что компания готова к расширению сотрудничества со странами ШОС в части инжиниринга и развития инфраструктуры, включая страны Европы, Ближнего Востока и Азии, Африки и Латинской Америки.

Произведена разработка технической документации по проекту модернизации железнодорожной линии Нагпур - Секундерабад в Индии в целях повышения скорости пассажирского сообщения до 200 км/ч. Также ОАО "РЖД" заинтересовано в присоединении к работе китайско-киргизско-узбекской рабочей группы по проекту строительства линии Узбекистан ‒ Кыргызстан - Китай. Совместно с узбекскими коллегами компания прорабатывает вопрос участия в проекте электрификации участка Бухара - Ургенч - Хива.

Следующую встречу глав железнодорожных администраций Белозеров предложил провести в России.

"Убежден, что такой расширенный формат послужит более полному и продуктивному диалогу и позволит выработать стратегию нашей дальнейшей деятельности на благо наших стран", - сказал он.