Корпорацию развития Северного Кавказа возглавит новый гендиректор

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Новым главой Корпорации развития Северного Кавказа (КРСК) назначен Андрей Грицай, занимавший ранее пост генерального директора дома отдыха "Туапсе" управления делами президента РФ, сообщает пресс-служба Министерства РФ по делам Северного Кавказа.

"В ходе заседания члены совета директоров поддержали предложение о досрочном прекращении полномочий Сергея Харитонова в должности генерального директора КРСК на основании его заявления и единогласно высказались за назначение Андрея Грицая новым главой Корпорации с 20 сентября 2019 года", - говорится в сообщении по итогам заседания совета директоров корпорации.

По информации на сайте корпорации, Харитонов возглавлял корпорацию с 2014 года, до прихода в КРСК он работал управляющим директором по проектной работе Московской биржи (ММВБ).

Глава Минкавказа Сергей Чеботарев на итоговой коллегии ведомства 18 апреля заявил о том, что менеджмент Корпорации развития Северного Кавказа (КРСК) и компании "Курорты Северного Кавказа" (КСК) планируется обновить для повышения эффективности работы организаций.

КРСК является государственным инвестиционным фондом и работает с 2011 года. Корпорация поддерживает проекты стоимостью не менее 100 млн руб. и обеспечивает до 80% объема финансирования, а доля ее участия в управлении компанией может доходить до 49%.

В конце 2017 года Генпрокуратура сообщала нарушениях в работе КРСК, в числе которых - несоответствие фактических итогов ее работы целевым показателям, необоснованный рост расходов на зарплаты и командировки, нарушения в сфере налогового, трудового и гражданского законодательства. В декабре 2018 года Счетная палата опубликовала итоги проверки эффективности работы КРСК, согласно которым ни одна из ключевых целей создания корпорации не достигнута, нет налаженного механизма отбора инвестпроектов и планирования, а крупные проекты остаются незавершенными.