Путину показали модель управления энергосетями Удмуртии

ИЖЕВСК, 19 сентября. /ТАСС/. Оптимальная модель управления энергосетевым комплексом Удмуртской Республики, которая может быть внедрена в других российских регионах, была представлена президенту России Владимиру Путину. О преимуществах технологии главе государстве рассказали руководитель "Россетей" Павел Ливинский и глава Удмуртии Александр Бречалов.

"В Ижевске большая концентрация оборонных предприятий, для развития нужны новые мощности, и не просто мощности, а современный подход к управлению, в том числе цифровой", - отметил сказал Бречалов и добавил, что благодаря внедрению модели управления только энергосетям столицы республики удалось выручить 3 млрд 300 млн руб., их направят на ремонт социальных объектов - детских садов, школ, больниц.

"Мы реализовали в Удмуртии целевую модель, каким образом должен функционировать электросетевой комплекс. Мы консолидировали сетевые активы на базе "Россетей", системообразующих компаний, интеллектуальное цифровое оперативно-технологическое управление реализовали и интегрируем к сетевому комплексу дорожное, уличное освещение, архитектурно-художественную подсветку", - отметил Ливинский.

При этом, по словам главы "Россетей", удалось сократить число технологических нарушений. "Для потребителей это уже достигнутые эффекты: снижение показателей в два раза и сокращение времени технологического присоединения потребителей", - отметил он и добавил, что "потери в сетях уменьшились до 5,86%".

Ливинский добавил, что в основе модели лежат российские программно-вычислительные комплексы. "Ничего зарубежного здесь нет: постоянный контроль состояния надежности, удаленный интеллектуальный контроль эксплуатационного состояния, дистанционное управление и оперативное переключение. И, конечно, автоматизированный контроль процесса эксплуатации", - сказал руководитель "Россетей".