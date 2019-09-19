{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путину показали модель управления энергосетями Удмуртии

Благодаря ее внедрению энергосетям Ижевска удалось выручить 3 млрд 300 млн рублей

ИЖЕВСК, 19 сентября. /ТАСС/. Оптимальная модель управления энергосетевым комплексом Удмуртской Республики, которая может быть внедрена в других российских регионах, была представлена президенту России Владимиру Путину. О преимуществах технологии главе государстве рассказали руководитель "Россетей" Павел Ливинский и глава Удмуртии Александр Бречалов.

"В Ижевске большая концентрация оборонных предприятий, для развития нужны новые мощности, и не просто мощности, а современный подход к управлению, в том числе цифровой", - отметил сказал Бречалов и добавил, что благодаря внедрению модели управления только энергосетям столицы республики удалось выручить 3 млрд 300 млн руб., их направят на ремонт социальных объектов - детских садов, школ, больниц.

"Мы реализовали в Удмуртии целевую модель, каким образом должен функционировать электросетевой комплекс. Мы консолидировали сетевые активы на базе "Россетей", системообразующих компаний, интеллектуальное цифровое оперативно-технологическое управление реализовали и интегрируем к сетевому комплексу дорожное, уличное освещение, архитектурно-художественную подсветку", - отметил Ливинский.

При этом, по словам главы "Россетей", удалось сократить число технологических нарушений. "Для потребителей это уже достигнутые эффекты: снижение показателей в два раза и сокращение времени технологического присоединения потребителей", - отметил он и добавил, что "потери в сетях уменьшились до 5,86%".

Ливинский добавил, что в основе модели лежат российские программно-вычислительные комплексы. "Ничего зарубежного здесь нет: постоянный контроль состояния надежности, удаленный интеллектуальный контроль эксплуатационного состояния, дистанционное управление и оперативное переключение. И, конечно, автоматизированный контроль процесса эксплуатации", - сказал руководитель "Россетей".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияБречалов, Александр ВладимировичЛивинский, Павел АнатольевичУдмуртия
Российские города могут рассчитывать на 119 видов поддержки на общую сумму 600 млрд рублей
Местные власти не знают, какие возможности и механизмы получения субсидий существуют, отметили в "Фонде развития моногородов"
Читать полностью