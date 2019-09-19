"Ведомости": "Сафмар" строит вместе с МТС в Сколково концертную площадку

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Концертная площадка "МТС Live Arena" на 8500-11500 мест строится структурами группы "Сафмар" рядом с инновационным центром "Сколково" при участии мобильного оператора. Об этом рассказал "Ведомостям" в пятницу представитель МТС. Представитель "Сафмара" уточнил, что инвестиции группы в строительство составляют около $70 млн.

Как уточняет издание, площадку планируется достроить до 2020 года, ожидается, что она будет принимать до 130 мероприятий в год. Застройщиком и владельцем комплекса будет "Сафмар", соглашение о партнерстве с оператором МТС, который даст площадке свое имя, подписано на 10 лет с возможностью продления.

Со своей стороны МТС предоставит цифровую инфраструктуру, а также интеграцию собственных сервисов - билетных операторов Ticketland и Ponominalu и агрегатора мероприятий "МТС афиша", - организует на площадке сеть мобильной передачи данных и смонтирует экраны, займется системами идентификации и безопасности, установит оборудование для трансляций и создаст систему навигации.

Представители МТС и "Сафмара" сообщили, что площадка будет работать на рыночных условиях со многими арендаторами, в число которых войдет канадская цирковая труппа Cirque du Soleil, которая значится одним из партнеров комплекса. Еще одним международным партнером "МТС Live Arena" станет американская компания Anchutz Entermaint Group (AEG), работающая в США, Великобритании (под брендом "O2 арена"), Германии ("Мерседес-Бенц арена"), отмечают "Ведомости".